Шилдс вспомнила, как не согласилась на секс с Кеннеди-младшим

Актриса Брук Шилдс, известная по фильму "Голубая лагуна", рассказала, что сын бывшего президента США Джона Кеннеди предлагал ей заняться сексом на первом свидании, но она не согласилась. Об этом она рассказала в интервью радиоведущему Говарду Стерну, пишет Mirror.

По словам 57-летней Брук Шилдс, она познакомилась с первым сыном президента США в Аспене в 1980-е. Она спускалась с горы на лыжах, врезалась в дерево, а он помог ей встать. После этого он предложил ей увидеться в шале. Шилдс была влюблена в сына Кеннеди с трех лет и испытала эйфорию:

"Он поцеловал меня, и это был лучший поцелуй в моей жизни".

Тем не менее, актриса не согласилась на интимную связь на первом свидании. Брук Шилдс объясняет, что боялась боли. Она отмечает, что отдала бы парню "всю вселенную", если бы секс у них все-таки был.

Сын американского президента не заказал такси для девушки, после чего она перестала считать его рыцарем. Он также больше не разговаривал с Шилдс при встрече, и это его поведение она назвала "истинным лицом" младшего Кеннеди.