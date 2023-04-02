Эксперт назвал идеальное количество свиданий перед первым сексом

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас рассказал, сколько свиданий должно пройти перед тем, как в первый раз заняться любовью. Его слова приводит издание Daily Mail.
По мнению эксперта, людям, которые хотят долгосрочные отношения, не стоит заниматься сексом на первом свидании. Правило о трех встречах перед интимной близостью может быть полезным, чтобы выстроить качественную связь. Поэтому специалист всегда советует своим клиентам подождать какое-то время перед тем, как ложиться в постель.
Если же сделать это слишком рано, высока вероятность, что отношения будут построены только вокруг интимной близости, а люди будут относиться друг к другу как к партнеру на одну ночь.
"Ожидание третьего свидания означает, что у вас есть время сформировать эмоциональную связь, а не только физическую. Но как только у вас установилась сильная связь с кем-то, и вы знаете, что партнер настроен серьезно, вам уже не нужно сдерживаться", — заверил эксперт.