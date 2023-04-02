Эксперт назвал идеальное количество свиданий перед первым сексом

"Ожидание третьего свидания означает, что у вас есть время сформировать эмоциональную связь, а не только физическую. Но как только у вас установилась сильная связь с кем-то, и вы знаете, что партнер настроен серьезно, вам уже не нужно сдерживаться", — заверил эксперт.