Куда пропала Ариана — исполнительница хита «Под испанским небом»

Ариана Гринблат стала известна широкой публике в начале нулевых. Тогда певица попала в ротацию популярного музыкального телеканала MTV. Один из ее главных хитов — песня «Под испанским небом», за которую она получила «Золотой граммофон» и вышла в финал «Песни года». Чем сейчас занимается звезда, рассказываем в материале «Рамблера».

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Ариана родилась и до семи лет жила в США, но потом семья переехала в Москву, где девочка стала заниматься музыкой. Отец Арианы познакомил ее со своим другом, музыкантом и продюсером Матвеем Аничкиным, который стал писать ей песни на русском (англоязычные тексты писала сама девушка). Клипы юной певице снимал модный тогда режиссер Юрий Грымов. Ее дебютный альбом увидел свет в 2002 году и был презентован в Киеве. В пластинку вошли 17 треков. Свой последний альбом Ариана выпустила в 2005 году, а потом пропала из шоу-бизнеса.

Позже стало известно, что в 2010 году певица вышла замуж за бизнесмена и экс-солиста группы «Тет-а-тет» Льва Грачева-Шнеур, вернулась жить в США и занялась ресторанным бизнесом. Однако в 2015 году ее ресторан закрылся. Дал трещину и брак звезды — дело кончилось разводом.

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В 2022 году Ариана объявила, что собирается замуж во второй раз – ее избранником стал агент по недвижимости Бобби Яздани.