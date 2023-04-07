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1 час назад

53-летняя актриса Дженнифер Лопес снялась топлес и поделилась секретом красоты

Мира Маркина

Актриса и певица Дженнифер Лопес снялась топлес для рекламы собственного косметического бренда JLo Beauty. В официальном аккаунте марки в соцсетях также появился ее бьюти-совет.

53-летняя Лопес снялась топлес и поделилась секретом красоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фотографии 53-летняя музыкальная исполнительница лежит на животе в белых трусах без бюстгальтера. Макияж естественный: нюдовые румяна и помада. Волосы звезды распущены.

В тексте поста Лопес рассказала, как поддерживает молодость и ментальное здоровье. По ее словам, она каждый день ухаживает за собой, занимается спортом и придерживается принципов здорового питания. Помимо этого, она по возможности часто проводит время с близкими и занимается творчеством.

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