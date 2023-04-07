53-летняя Лопес снялась топлес и поделилась секретом красоты

Актриса и певица Дженнифер Лопес снялась топлес для рекламы собственного косметического бренда JLo Beauty. В официальном аккаунте марки в соцсетях также появился ее бьюти-совет.

В тексте поста Лопес рассказала, как поддерживает молодость и ментальное здоровье. По ее словам, она каждый день ухаживает за собой, занимается спортом и придерживается принципов здорового питания. Помимо этого, она по возможности часто проводит время с близкими и занимается творчеством.