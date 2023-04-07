Семенович объяснила, почему держит в тайне личность возлюбленного

Музыкальная исполнительница Анна Семенович не рассказывает, кто ее возлюбленный, потому что он не публичный и ему это не нужно. Это она объяснила "Леди Mail.ru".

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Артистка отметила, что уважает выбор любимого. При этом у нее просто нет цели продемонстрировать окружающим, что она не одинока. Семенович не пытается уговорить избранника появиться с ней на светских мероприятиях.

Анна Семенович также сообщила, что готова стать матерью и хотела бы родить ребенка в ближайшем будущем.