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22 минуты назад

Певица Анна Семенович объяснила, почему держит в тайне личность возлюбленного

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Анна Семенович не рассказывает, кто ее возлюбленный, потому что он не публичный и ему это не нужно. Это она объяснила "Леди Mail.ru".

Семенович объяснила, почему держит в тайне личность возлюбленного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка отметила, что уважает выбор любимого. При этом у нее просто нет цели продемонстрировать окружающим, что она не одинока. Семенович не пытается уговорить избранника появиться с ней на светских мероприятиях.

Анна Семенович также сообщила, что готова стать матерью и хотела бы родить ребенка в ближайшем будущем.

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Замужем артистка не была, хотя с 1998 по 2000 год она жила в фактическом браке с бизнесменом Даниилом Мишиным. Помимо этого, певица встречалась с предпринимателями Игорем Аккуратовым и Дмитрием Кашинцевым.

Ранее Анна Семенович прокомментировала слухи об оказании интим-услуг.

Звёзды,Даниил Мишин,Анна Семенович,Mail.ru Group,
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