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1 час назад

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович прокомментировала слухи об оказании интим-услуг

Катерина Саломе

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович опровергла слухи об оказании интимных услуг участницами музыкального коллектива. О том, как на самом все было устроено, она рассказала в шоу «Злые языки» на RUTUBE.

По словам артистки, ни одна из солисток ни разу не оставалась на ночь после корпоративов. Она призналась, что никто из гостей никогда им лично не предлагал ничего подобного.

«Это такая же сказка, как и то, что все блондинки глупые. Полный бред! Они же знали нас — девочки были в отношениях, у всех были молодые люди», — заверила певица.

Семенович располнела из-за тяжелой болезни

Семенович и правда в то время встречалась с мужчиной, имя которого не озвучивает. Однако подчеркивает, что была по-настоящему счастлива с ним.

Ранее мы писали о том, что Семенович рассказала, как полюбить себя после 40 лет.

Звёзды,Видео,Анна Семенович,
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