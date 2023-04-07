Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию, которую сняла во время танца на пилоне. Снимок появился в ее социальных сетях.
На фотографии Ходченкова стоит в облегающем черном платье с глубокими разрезами в области бедер, на ногах у актрисы обуты стрипы — специальная танцевальная обувь на высокой платформе и каблуках.
Подписчики восхитились талантами своего кумира:
"Огонь, Света", "Прекрасный снимок", "Светлана Ходченкова обладает незаурядным талантом", — написали ей фанаты в комментариях под снимком, который набрал больше трех тысяч лайков.
Актриса занимается пол-дэнсом уже, как минимум, два года. Первые снимки на пилоне появились в ее социальных сетях еще в 2021 году.