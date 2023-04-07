Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию, которую сняла во время танца на пилоне. Снимок появился в ее социальных сетях.

На фотографии Ходченкова стоит в облегающем черном платье с глубокими разрезами в области бедер, на ногах у актрисы обуты стрипы — специальная танцевальная обувь на высокой платформе и каблуках.

Подписчики восхитились талантами своего кумира:

"Огонь, Света", "Прекрасный снимок", "Светлана Ходченкова обладает незаурядным талантом", — написали ей фанаты в комментариях под снимком, который набрал больше трех тысяч лайков.

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