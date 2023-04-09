$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова раскрыла, сколько зарабатывает на хобби их дочь

Мира Маркина

Ариела, 11-летняя дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, зарабатывает 14-15 тысяч рублей в неделю на упаковке и продаже бьюти-боксов. Об этом Самойлова рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Оксана Самойлова раскрыла, сколько зарабатывает ее дочь
Фото: СоцсетиСоцсети

Ариела занимается бизнесом и получает от этого удовольствие как от увлечения. Девочка собирает бьюти-боксы, упаковывает их и продает друзьям и знакомым. Идея хобби принадлежит самой девочке, реализует ее она тоже полностью самостоятельно.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей, Ариела старшая. У пары также есть дочери Лея (8 лет) и Майя (5 лет) и сын Давид (3 года).

Комик Михаил Галустян раскрыл, сколько потратил на новое хобби 11-летней дочери

Ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит в браке Оксаны Самойловой и Джигана.

Звёзды,Оксана Самойлова,Михаил Галустян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий