Екатерина Волкова показала, как она и муж изменились за 10 лет

Актриса Екатерина Волкова, известная в том числе по роли в сериале "Воронины", показала фотографии с мужем десятилетней давности. В соцсетях она поздравила возлюбленного с годовщиной и предложила подписчикам сравнить старые фото со свежими.

Фото: Соцсети Соцсети

На снимках, которые выложила Волкова, она вместе с мужем Андреем Карповым отдыхает на Мальдивах. Влюбленные смотрят друг на друга счастливыми глазами.

Соцсети

Соцсети

"Люблю тебя, моя "нервотрепка"! С годовщиной! Мальдивы 2013 vs 2023. Изменились?" — подписала публикацию Екатерина.

Подписчики в ответ на вопрос заметили, что пара со временем стала выглядеть только лучше:

"Катюша прекрасна, Андрей стал более брутальным"

"Возраст к лицу определенно"

"Не зря говорят, что девушка в любви и нежности расцветает"

Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым с 2010 года, до свадьбы они встречались. В браке у пары родилась дочь.