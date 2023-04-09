Ургант заявил, что не был образцовым отцом

Иван Ургант — не только известный шоумен и телеведущий, но и представитель настоящей творческой династии. Его отец, Андрей Ургант, также работал на телевидении и снимался в кино. Однако, в отличие от своего сына, он не всегда уделял достаточно внимания своим детям, пишет "Слово и дело".

Андрей искренне признается, что не всегда был образцовым отцом. По его мнению, он мог бы уделять своим наследникам больше времени.

Ургант-старший увлекался своей работой и часто бывал отсутствующим в моменты важных событий в жизни детей. Он говорит, что жалеет об упущенных возможностях.

Однако актер не желает отматывать время назад. В силу своего характера он вряд ли смог бы изменить отношение к наследникам, уверен он.