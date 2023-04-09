56-летняя Холли Берри сфотографировалась обнаженной на балконе

Актриса Холли Берри выложила фотографию, на которой она обнаженной позирует на балконе с бокалом вина. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях актрисы.

Фото: Соцсети Соцсети

Подписывая пост, Холли Берри написала, что делает что хочет, и пожелала своей аудитории счастливой субботы.

Фолловеры оставили множество комплиментов под публикацией. Одна из подписчиц сравнила фото актрисы с "обложкой любовного романа, в котором женщина всем сердцем влюбляется в саму себя".

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