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36 минут назад

56-летняя актриса Холли Берри сфотографировалась обнаженной на балконе

Мира Маркина

Актриса Холли Берри выложила фотографию, на которой она обнаженной позирует на балконе с бокалом вина. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях актрисы.

56-летняя Холли Берри сфотографировалась обнаженной на балконе
Фото: СоцсетиСоцсети

Подписывая пост, Холли Берри написала, что делает что хочет, и пожелала своей аудитории счастливой субботы.

Фолловеры оставили множество комплиментов под публикацией. Одна из подписчиц сравнила фото актрисы с "обложкой любовного романа, в котором женщина всем сердцем влюбляется в саму себя".

Соцсети

56-летняя актриса Холли Берри показала фигуру в бикини

Оценили пост и другие звезды шоу-бизнеса. Например, певица Келли Роулэнд написала "Да!!!", а актриса Дженна Дуан — "Вау!".

Ранее Холли Берри показала, как выглядит без макияжа.

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