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2 часа назад

«Это было моим унижением», — Ксения Бородина об общении с Собчак

Popcake.tv

Российская телеведущая Ксения Бородина редко ходит на интервью и общается с представителями СМИ. Поэтому каждое интервью с девушкой становится востребованным и эксклюзивным. Несколько часов назад на YouTube-канале Надежды Стрелец появилось новое откровение Бородиной.

Бородина об общении с Собчак: «Это было моим унижением»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Бывшая ведущая «Дома-2» решила обсудить не только рейтинговое шоу, а также развод, семью, непростые и даже переломные периоды своей жизни. Как рассказывает Ксения, одним из самых сложных периодов было, когда она познакомилась с Ксенией Собчак. Тогда журналистка пришла на «Дом-2» в качестве ведущей и тут же принялась указывать место Бородиной.

«Она имела вес. Ко мне подходили редактора и просили потерпеть, потому что я давала рейтинги. Но все это — было моим умением», — рассказывает Ксения Бородина в интервью.

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Также девушка подметила, что испытывает благодарность своей экс-коллеге, ведь та показала ей «суровую реальность». Бородина добавляет, что в настоящее время они могут спокойно созвониться и пообщаться на любые темы, мол никаких обид уже нет. А как вы считаете, действительно ли бывшим соперницам удалось зарыть топор войны?

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