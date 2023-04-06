Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сообщил, что "пришел в себя" после встречи с новой возлюбленной Валерией. Бизнесмен поделился откровениями в беседе с "Пятым каналом".

По словам Омарова, лишь после 40 лет он понял, что готов к семейной жизни и серьезным отношениям. Осознать это ему помогла его новая девушка Валерия.

Омаров также высказался на тему ранних браков. Он отметил, что все сугубо индивидуально и "зависит от гормонов".