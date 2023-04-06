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2 часа назад

Экс-супруг телеведущей Бородиной признался, что "пришел в себя" благодаря новой возлюбленной

Мира Маркина

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сообщил, что "пришел в себя" после встречи с новой возлюбленной Валерией. Бизнесмен поделился откровениями в беседе с "Пятым каналом".

По словам Омарова, лишь после 40 лет он понял, что готов к семейной жизни и серьезным отношениям. Осознать это ему помогла его новая девушка Валерия.

Омаров также высказался на тему ранних браков. Он отметил, что все сугубо индивидуально и "зависит от гормонов".

Ведущая Ксения Бородина озвучила условия, на которых разрешает Курбану Омарову видеться с дочерью

Между тем 20-летняя Валерия заявила, что верит в брак "на всю жизнь".

Ранее "Рамбер" рассказывал, как Ксения Бородина поздравила себя с юбилеем.

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