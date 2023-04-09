Бородина про общение с Собчак: «Это было моим унижением»

Российская телеведущая Ксения Бородина редко ходит на интервью и общается с представителями СМИ. Поэтому каждое интервью с девушкой становится востребованным и эксклюзивным. Несколько часов назад на YouTube-канале Надежды Стрелец появилось новое откровение Бородиной.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Бывшая ведущая «Дома-2» решила обсудить не только рейтинговое шоу, а также развод, семью, непростые и даже переломные периоды своей жизни. Как рассказывает Ксения, одним из самых сложных периодов было, когда она познакомилась с Ксенией Собчак. Тогда журналистка пришла на «Дом-2» в качестве ведущей и тут же принялась указывать место Бородиной.

«Она имела вес. Ко мне подходили редактора и просили потерпеть, потому что я давала рейтинги. Но все это — было моим умением», — рассказывает Ксения Бородина в интервью.