В 2021 году телеведущая Ксения Бородина развелась с предпринимателем Курбаном Омаровым. Она впервые поделилась деталями их разрыва. Ее слова приводит Starhit.

Звезда рассказала, что до нее доходили слухи о его многочисленных романах, но окончательно поверила в измену, когда детективы предоставили ей доказательства в виде записей с камер, фотографий, адресов и фамилий. Без раздумий она выгнала Курбана из дома.

Расставание сказалось на физическом и эмоциональном состоянии Бородиной — она потеряла аппетит, заметно похудела и временно отошла от общественной жизни. Она призналась, что очень страдала после разрыва отношений, но пыталась скрывать свою боль и казаться сильной в социальных сетях.

Она подчеркнула, что жила на пороховой бочке из-за нервов и абьюзивных отношений с Курбаном. Но благодаря терапии и тому, что она убрала источник своих нервов, она стала другим человеком. Теперь, спустя время, Бородина чувствует себя лучше.

«Это были абъюзивные отношения. Каждый день рождения и каждый Новый год были испорчены скандалами. Драки даже были, но не со мной, а с кем-то. Мне было так стыдно», — резюмировала звезда.