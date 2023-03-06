На каких условиях Бородина разрешает Омарову видеться с дочерью

В 2021 году на всю страну прогремела новость о разводе телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Кубрана Омарова. Бизнесмен неоднократно представлял публике новых молодых пассий, в то время как светская львица до сих пор одна.

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Прошло уже несколько лет после разрыва, а склоки между экс-супругами не прекращаются. Одной из причин преткновений является их общая дочь Теона. Ксения утверждает, что для нее нет ничего важнее счастья, безопасности и морального состояния ее детей. Поэтому она отпускает наследницу видеться с отцом, но с определенным условием.

«Мое условие остается неизменным, что лишних быть не должно, остальное – их дело, как и где проводить время», – заявила Бородина в соцсетях.

Напомним, достоверно причины расставания звезды и предпринимателя до сих пор неизвестны. По одной из веский, Курбан постоянно изменял Ксении. По другой, Бородина устала содержать мужа и потребовала развода.