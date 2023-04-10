3 самых громких звездных расставания 2023 года

Пока одни звезды крутят романы, другие расстаются и даже разводятся. Кто из знаменитостей разорвал отношения и теперь находится в активном (или не очень) поиске, рассказываем в материале «Рамблера».

Тейлор Свифт и Джо Элвин

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В начале апреля стало известно, что одна из самых красивых голливудских пар рассталась после шести отношений. Как сообщает издание Entertainment Tonight, Свифт и Элвин разошлись мирно, решив остаться друзьями.

«Это не было драматично. Отношения просто исчерпали себя, поэтому Джо и не был замечен ни на одном шоу певицы за последнее время», — сообщил инсайдер.

Напомним, cлухи о том, что Свифт и Элвин состоят в отношениях появились еще в 2017-м. Пара старательно скрывала свою личную жизнь и не появлялась вместе на светских мероприятиях. Впервые публично Тейлор высказалась о романе с актером в 2021 году на премии «Грэмми».

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Еще одно расставание, которое разбило сердца преданных фанатов пары: как говорят, Кассель и Кунаки решили разорвать свои отношения. Слухи о возможном расставании появились, когда Венсан не поздравил свою жену с днем рождения и не присутствовал на праздничной вечеринке в честь этого.

«Они расстались несколько недель назад. У Тины разбито сердце», — сообщил инсайдер изданию Daily Mail. Что стало причиной разрыва пока неизвестно, сами звезды также не комментируют произошедшее.

Напомним, что 56-летний актер и 26-летняя модель связали себя узами брака в 2018 году. А в апреле 2019-го они стали родителями, у пары родилась дочь Амазони.

Эль Фаннинг и Макс Мингелла

Еще одна потеря апреля: Эль Фаннинг и Макс Мингелла больше не вместе. Актриса поделилась печальной новостью в интервью журналу Harper’s Bazaar UK. Причина разрыва держится в секрете.

«В настоящее время она не замужем, недавно разорвала длительные отношения с актером Максом Мингеллой», — говорится на сайте издания.