Самые неожиданные звездные романы 2023 года

Весна 2023 сейчас находится в самом разгаре: одни наслаждаются жизнью, другие же ссорятся, мирятся и иногда даже разводятся. Так, Шакира продолжает выяснять отношения с Жераром Пике, Оксана Самойлова, кажется, находится на грани разрыва с Джиганом, а Гуф и его супруга Юлия Долматова конфликтуют другом с другом в социальных сетях. А вот у Аврил Лавин личная жизнь налаживается. С кем закрутила роман певица, и кто еще из звезд вступил в новые отношения в этом году, читайте в материале «Рамблера».

Аврил Лавин и Tyga

Видео дня

В конце февраля 2023 года стало известно, что Аврил Лавин разорвала помолвку с музыкантом Mod Sun. Последние несколько месяцев у пары было не все гладко. Звезды пытались наладить отношения, но в конце концов приняли решение расстаться. О причине разрыва ничего неизвестно.

После расставания поп-панк принцессу нулевых стали часто замечать в компании рэпера Tyga. Позже звезды появились на вечеринке Mugler X Hunter Schafer: они целовались, не скрываясь от папарацци, но комментариев по поводу своих отношений так и не дали.

Напомним, с 2006 по 2009 год Аврил Лавин была замужем за вокалистом Дериком Уибли, а после (в 2013-2015 годах) состояла в браке с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.

Селена Гомес и Зейн Малик

В середине марта звезд заметили на свидании в одном из ресторанов Нью-Йорка. Тут же поползли слухи о том, что Малик и Гомес встречаются. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы и стала одной из самых обсуждаемых за последние несколько дней. К слову, до этого внимательные поклонники заметили, что певица подписалась на бывшего возлюбленного Джиджи Хадид.

Пара пока никак не комментировала домыслы журналистов и пользователей, однако инсайдер Us Weekly уже рассказал, как Хадид отреагировала на роман Селены и Зейна. По его словам, супермодель не имеет ничего против романа бывшего. «Джиджи спокойно относится к отношениям Зейна. Пока он продолжает быть хорошим родителем (их дочери) Кхай, ей все равно», — уточнил источник.

Напомним, осенью 2020 года Джиджи и Зейн впервые стали родителями — у них родилась дочь. Осенью 2021 года звезды расстались. Виной всему стал конфликт между певцом и матерью модели — Иоландой Хадид. Спустя время Джиджи и Зейн смогли наладить отношения ради ребенка.

Эмили Ратаковски и Гарри Стайлс

Что-что, а такого союза мало кто ожидал: в конце марта стало известно, что Эмили Ратаковски и Гарри Стайлс встречаются. Папарацци засняли звезд во время страстного поцелуя в Токио. Видео моментально разлетелось по социальным сетям и СМИ, и до сих пор активно обсуждается интернет-пользователями. Пара пока никак не комментировала слухи о своем романе, но вот инсайдеры уже кое-что рассказали.

«Они не скрывают отношения. Поцелуй в Токио засняли на видео, а потом эти кадры разлетелись по всему миру. Они не ожидали этого, но и ничего не утаивали. Гарри и Эмили пытаются узнать друг друга поближе. В этом году они провели некоторое время вместе вне поля зрения публики. Они просто наслаждаются обществом друг друга, как могут, пока Гарри в турне», — сказал источник.