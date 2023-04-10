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38 минут назад

Как выглядит 16-летний сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко

Мира Маркина

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова часто рассказывает о своих детях, но при этом редко показывает их в социальных сетях. Как сейчас выглядит ее старший сын Матвей от коллеги по сериалу «Московские окна» Игоря Петренко, показываем в материале «Рамблера».

Как выглядит 16-летний сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко
Фото: СоцсетиСоцсети

В браке с Игорем Петренко у Климовой родились сыновья Матвей и Корней. Недавно актриса поделилась фотосессией со старшим, чем буквально взорвала социальные сети. В комментариях поклонники восхищались не только звездой, но и наследником. Так, фолловеры писали:

«Очень похож на вас и на Игоря. Взял все самое лучшее», «Боже мой, какой красавчик. У красивых родителей красивые детки, мальчик просто чудо», «Он явно выиграл в генетической лотерее. Такого красавца нельзя прятать, срочно ведите его на кастинг», «Нет, он больше похож на отца, присмотритесь на черты лица», «Ничего себе вырос! Ему в Голливуд».

Соцсети

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Климова не раскрывает увлечений старшего сына, но отмечает, что позволяет ему встречаться с девушками и даже приводить их домой. Однако перед этим юноша должен получить разрешение мамы.

Соцсети

Напомним, сейчас Игорь Петренко судится за алименты на Матвея и Корнея. Актер уже выплатил бывшей жене шесть миллионов рублей задолженности. Однако позже подал встречный иск к Климовой. Игорь потребовал уменьшить выплаты на сыновей. Причиной стали новые обстоятельства в жизни звезды.

Звёзды,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
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