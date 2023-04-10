Жена Бедроса Киркорова ответила на слухи о разводе с артистом

Людмила Смирнова, супруга 90-летнего артиста Бедроса Киркорова, прокомментировала слухи о разводе с ним. Об этом сообщает издание «Абзац».
Женщина ответила, что отец Филиппа Киркорова с ней не общается, по этому она ничего не знает.
Людмила Смирнова и Бедрос Киркоров были в браке 26 лет.
Ранее, как сообщал ранее «Пятый канал», Филипп Киркоров рассказывал, что его отец влюблен в красивую заботливую женщину и ни в чем себе не отказывает.
"Рамблер" писал, что Киркоров публично признался в любви Королевой.