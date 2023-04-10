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3 часа назад

Жена Бедроса Киркорова ответила на слухи о разводе с артистом

Диана Товсепова

Людмила Смирнова, супруга 90-летнего артиста Бедроса Киркорова, прокомментировала слухи о разводе с ним. Об этом сообщает издание «Абзац».

Жена Бедроса Киркорова ответила на слухи о разводе с артистом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина ответила, что отец Филиппа Киркорова с ней не общается, по этому она ничего не знает.

Людмила Смирнова и Бедрос Киркоров были в браке 26 лет.

Ранее, как сообщал ранее «Пятый канал», Филипп Киркоров рассказывал, что его отец влюблен в красивую заботливую женщину и ни в чем себе не отказывает.

90-летний Бедрос Киркоров подал на развод ради нового романа

"Рамблер" писал, что Киркоров публично признался в любви Королевой.

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