Жена Бедроса Киркорова ответила на слухи о разводе с артистом

Людмила Смирнова, супруга 90-летнего артиста Бедроса Киркорова, прокомментировала слухи о разводе с ним. Об этом сообщает издание «Абзац».

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Женщина ответила, что отец Филиппа Киркорова с ней не общается, по этому она ничего не знает.

Людмила Смирнова и Бедрос Киркоров были в браке 26 лет.

Ранее, как сообщал ранее «Пятый канал», Филипп Киркоров рассказывал, что его отец влюблен в красивую заботливую женщину и ни в чем себе не отказывает.