На юбилейном концерте Наташи Королевой в Кремлевском дворце российский певец Филипп Киркоров со сцены рассказал о промелькнувшей между ним и звездной коллегой искре.

Исполнительница заявила, что ранее у нее с Киркоровым мог получиться «провокационный дуэт».

«Дуэт не только на сцене, но и в жизни», – добавил Киркоров.

Оказалось, что музыкант был без памяти влюблен в артистку. Наташа Королева в те годы была замужем за Игорем Николаевым, а сам Филипп Киркоров – женат на Алле Пугачевой. Тем не менее, рушить семьи из-за возникшей страсти артисты не стали.

Также Киркоров вспомнил, что за номер, в котором он выходил на сцену с Королевой, сидящей у него на плечах, ему «мстят до сих пор». Речь идет о гастролях 1994 года.

Поклонники артиста предположили, что мстительницей оказалась экс-супруга Филиппа, Примадонна.