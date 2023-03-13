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31 минуту назад

Филипп Киркоров публично признался, что был влюблен в Наташу Королеву

Мира Маркина

На юбилейном концерте Наташи Королевой в Кремлевском дворце российский певец Филипп Киркоров со сцены рассказал о промелькнувшей между ним и звездной коллегой искре.

Исполнительница заявила, что ранее у нее с Киркоровым мог получиться «провокационный дуэт».

«Дуэт не только на сцене, но и в жизни», – добавил Киркоров.

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Оказалось, что музыкант был без памяти влюблен в артистку. Наташа Королева в те годы была замужем за Игорем Николаевым, а сам Филипп Киркоров – женат на Алле Пугачевой. Тем не менее, рушить семьи из-за возникшей страсти артисты не стали.

Также Киркоров вспомнил, что за номер, в котором он выходил на сцену с Королевой, сидящей у него на плечах, ему «мстят до сих пор». Речь идет о гастролях 1994 года.

Поклонники артиста предположили, что мстительницей оказалась экс-супруга Филиппа, Примадонна.

Ранее мы писали, почему жены все чаще изменяют мужьям.

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