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Рэпера Тимати и фотомодель Валентину Иванову заподозрили в помолвке

Девушка рэп-исполнителя Тимура Юнусова (Тимати), фотомодель Валентина Иванова, появилась на публике в кольце на безымянном пальце левой руки. Об этом пишет портал Super.

Тимати и Иванову заподозрили в помолвке
© РИА Новости

На открытии ресторана Егора Крида, куда пригласили Тимати и его возлюбленную, Иванова появилась в кольце с россыпью бриллиантов. Поскольку оно было на безымянном пальце левой руки, пару стали подозревать в помолвке. Близкие Тимати уверены, что рэпер готовится к свадьбе и выбирает дату бракосочетания.

На открытии ресторана многие отметили, как заботливо Тимати ведет себя с Валентиной, а также какой счастливой она выглядит. Кроме того, известно, что она в прекрасных отношениях с матерью рэпера.

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Валентина снималась для бренда одежды Zarina, появлялась на страницах глянцевых журналов. Она также исполнила роль в клипе Антона Качера “Твой первый”. О жизни девушки до встречи с рэпером Тимати известно мало.

Ранее помолвочное кольцо заметили у певицы Шер.

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