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5 минут назад

Соцсети в восторге от 58-летней "бабушки" с телом 30-летней

Диана Товсепова

Паулина Поризкова, одно из самых известных лиц в мире моды и одна из первых супермоделей для многих брендов, через пару лет отметит 60-летие, но, кажется стареть и не думает.

1/9 Паулина Поризкова, одно из самых известных лиц в мире моды и одна из первых супермоделей для многих брендов, через пару лет отметит 60-летие, но, кажется стареть и не думает.
Фото: Соцсети
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2/9  Хотя ее долгое время ценили за молодость, красоту и фигуру, Поризкова говорит, что в то время, которое считалось ее расцветом, она была не более чем «вешалкой для одежды».
Фото: Соцсети
3/9 «С точки зрения пожилой женщины я оглядываюсь на себя в молодости и думаю, что тут праздновать? У меня не было половины моего ума, у меня не было половины моего понимания, у меня не было моего терпения , у меня не было характера. Правда, когда говорят, что я была в расцвете сил, единственное, что во мне было расцветом, это то, что у меня не было морщин на лице, не было их на теле, что я была гладким холстом», — объясняет она.
Фото: Соцсети
4/9 Модель говорит: «Все хорошее приходит, когда вы взрослеете. Так почему же мы прославляем молодость до такой степени, что мы это делаем? Я все еще ищу на это ответ. Например, почему мы поклоняемся молодости? Почему женщины моего возраста хотят выглядеть на 20 лет моложе?"
Фото: Соцсети
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5/9 При этом сама Поризкова вряд ли выглядит на свой возраст - она не колит ботокс и не закрашивает седину, но все равно остается молодой.
Фото: Соцсети
6/9 Идеальная фигура 58-летней Поризковой восхищает даже юных девушек.
Фото: Соцсети
7/9 "Ей точно 58?"- спрашивают подписчики. Вряд ли это фото докажет им обратное.
Фото: Соцсети
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8/9 Конечно, нетронутое филерами лицо модели все же выдает, что ей далеко не 30.
Фото: Соцсети
9/9 Но видно это только вблизи...
Фото: Соцсети

Женщина шокирует всех своим невероятно молодым телом и рассказывает о том, что важность молодости преувеличена — зрелость ни чем не хуже.

Фотографии экс-модели в соцсетях вызывают шквал комментариев. Люди просто не понимают, как можно иметь такое стройное тело и гладкую кожу в 58 лет.

Самые удивительные снимки — в подборке "Рамблера".

Звёзды,Фото,Паулина Поризкова,
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