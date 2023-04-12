Соцсети в восторге от 58-летней "бабушки" с телом 30-летней

Паулина Поризкова, одно из самых известных лиц в мире моды и одна из первых супермоделей для многих брендов, через пару лет отметит 60-летие, но, кажется стареть и не думает.
Женщина шокирует всех своим невероятно молодым телом и рассказывает о том, что важность молодости преувеличена — зрелость ни чем не хуже.
Фотографии экс-модели в соцсетях вызывают шквал комментариев. Люди просто не понимают, как можно иметь такое стройное тело и гладкую кожу в 58 лет.
Самые удивительные снимки — в подборке "Рамблера".