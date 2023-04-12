Соцсети в восторге от 58-летней "бабушки" с телом 30-летней

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«С точки зрения пожилой женщины я оглядываюсь на себя в молодости и думаю, что тут праздновать? У меня не было половины моего ума, у меня не было половины моего понимания, у меня не было моего терпения , у меня не было характера. Правда, когда говорят, что я была в расцвете сил, единственное, что во мне было расцветом, это то, что у меня не было морщин на лице, не было их на теле, что я была гладким холстом», — объясняет она.