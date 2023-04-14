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Звезды, которые заключили брак с непубличными людьми

Знаменитости довольно часто выбирают себе партнера из творческой среды. И неслучайно: у таких людей много общего, им проще познакомиться, и они как никто понимают трудности звездной жизни.

Звезды, которые заключили брак с непубличными людьми
© Кадр из сериала "СашаТаня"

Однако случается и так, что популярные артисты связывают себя узами брака с партнерами, далекими от шоубизнеса и публичности.

Подробнее об этих артистах – в материале "Рамблера".

Валентина Рубцова

Кадр из сериала "СашаТаня"

Свою любовь звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" нашла благодаря рыжему "Иванушке" Андрею Григорьеву-Апполонову. Однажды певец познакомил актрису с бизнесменом Артуром Мартиросяном. В 2009 году Рубцова и Мартиросян поженились, а в 2011-м у пары родилась дочь Софья.

Денис Клявер

Юристка Ирина Федотова стала третьей женой солиста группы "Чай вдвоем". До встречи с девушкой Клявер уже был женат на танцовщицах – вторая супруга Юлия родила ему сына Тимофея.

С Ириной Клявер связал себя узами брака в 2010 году, вскоре в семье родился сын Даниэль. Ирина поддерживает хорошие отношения со старшим отпрыском мужа и его второй супругой.

Александр Малинин

В 1990 году певец женился на враче-гинекологе Эмме. В это время за плечами у артиста уже было два неудачных барка. В браке с Эммой Александр вырастил приемного сына Антона, а в 2000 жена подарила ему двойняшек – Фрола и Устинью.

Звезды, которые лишили своих детей наследства

Лариса Рубальская

Поэтесса-песенница долгое время была замужем за врачом-стоматологом Давидом Розенблатом. В какой-то момент медик даже согласился оставить профессию, чтобы стать продюсером Рубальской. Но в 2009 году Давид ушел из жизни после инсульта.

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