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Кристина Асмус высказалась о разделе имущества с Гариком Харламовым

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Ведущая Ксения Собчак в своих соцсетях выложила пост, где поддержала откровенные съемки актрисы Кристины Асмус. Она также подчеркнула, что звезда стала жертвой «ханжеского отношения» поклонников.

Асмус в комментариях к публикации отметила, что тема ее участия в эротической сцене фильма "Текст" уже не является интересной для публики. Тем не менее она поблагодарила Ксению за поддержку и за фото, на котором можно увидеть ее второй подбородок.

Скандал, который перевернул жизнь Кристины Асмус

"Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны", — пошутила Асмус.

Ранее мы писали о том, что Асмус рассказала правду об отношениях Харламовым.

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