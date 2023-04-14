Ведущая Ксения Собчак в своих соцсетях выложила пост, где поддержала откровенные съемки актрисы Кристины Асмус . Она также подчеркнула, что звезда стала жертвой «ханжеского отношения» поклонников.

Асмус в комментариях к публикации отметила, что тема ее участия в эротической сцене фильма "Текст" уже не является интересной для публики. Тем не менее она поблагодарила Ксению за поддержку и за фото, на котором можно увидеть ее второй подбородок.