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"Я боюсь превратиться в мужика": блогер Айза разочаровалась в себе как в женщине

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Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай разочаровалась к себе как в женщине и считает, что живет как мужчина. Об этом она порассуждала в социальных сетях.

"Я боюсь превратиться в мужика": Айза недовольна собой
© РИА Новости

По словам Айзы, она осознала, что выполняет всю работу, которая считается "мужской". Помимо этого, у нее вызывают дискомфорт и страх мысли о свидании с противоположным полом. При этом Айзе не хочется жить по-другому, быть сексуальной, женственной и заботливой.

"Я боюсь превратиться в мужика. <...> Я дисциплинирована в питании, в спорте, в работе. То есть я живу как мужчина", — считает блогер.

Чтобы начать работать над собой, Айза отменила все дела и посвятила один день уходу за собой и медитации. После этого, говорит девушка, она почувствовала себя заметно лучше.

Рэпер Гуф публично признался в чувствах к бывшей супруге Айзе

Ранее Айза призналась, что сделала липосакцию.

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