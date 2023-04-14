"Я боюсь превратиться в мужика": Айза недовольна собой

"Я боюсь превратиться в мужика": блогер Айза разочаровалась в себе как в женщине
Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай разочаровалась к себе как в женщине и считает, что живет как мужчина. Об этом она порассуждала в социальных сетях.
По словам Айзы, она осознала, что выполняет всю работу, которая считается "мужской". Помимо этого, у нее вызывают дискомфорт и страх мысли о свидании с противоположным полом. При этом Айзе не хочется жить по-другому, быть сексуальной, женственной и заботливой.
"Я боюсь превратиться в мужика. <...> Я дисциплинирована в питании, в спорте, в работе. То есть я живу как мужчина", — считает блогер.
Чтобы начать работать над собой, Айза отменила все дела и посвятила один день уходу за собой и медитации. После этого, говорит девушка, она почувствовала себя заметно лучше.