"Я боюсь превратиться в мужика": Айза недовольна собой

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай разочаровалась к себе как в женщине и считает, что живет как мужчина. Об этом она порассуждала в социальных сетях.

По словам Айзы, она осознала, что выполняет всю работу, которая считается "мужской". Помимо этого, у нее вызывают дискомфорт и страх мысли о свидании с противоположным полом. При этом Айзе не хочется жить по-другому, быть сексуальной, женственной и заботливой.

"Я боюсь превратиться в мужика. <...> Я дисциплинирована в питании, в спорте, в работе. То есть я живу как мужчина", — считает блогер.