Музыкальная исполнительница Татьяна Буланова корит себя за то, что мало времени уделяла сыну, когда тот был маленьким. Рассказывая об этом в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1", артистка заплакала.

По словам Булановой, сына раздражало, что мамы нет рядом, и он кидал разные предметы в телевизор. Певице приходилось много работать, чтобы обеспечивать себя и ребенка.

Татьяне также тяжело говорить о смерти мамы: когда в программе спросили о ней, артистка не сдержала слез во второй раз. Буланова, по собственным словам, была очень близка с матерью, а когда та оказалась в больнице, то навещала ежедневно.