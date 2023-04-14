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Певица Татьяна Буланова говорила о семье и заплакала в шоу "Прямой эфир"

Музыкальная исполнительница Татьяна Буланова корит себя за то, что мало времени уделяла сыну, когда тот был маленьким. Рассказывая об этом в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1", артистка заплакала.

По словам Булановой, сына раздражало, что мамы нет рядом, и он кидал разные предметы в телевизор. Певице приходилось много работать, чтобы обеспечивать себя и ребенка.

Татьяне также тяжело говорить о смерти мамы: когда в программе спросили о ней, артистка не сдержала слез во второй раз. Буланова, по собственным словам, была очень близка с матерью, а когда та оказалась в больнице, то навещала ежедневно.

Певица Татьяна Буланова рассказала о ревности будущего мужа

Маме Татьяны Нине Павловне было 85 лет. Она умерла из-за проблем с сердцем, которые обнаружили слишком поздно для того, чтобы их решить.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, как готовится к свадьбе.

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