Муцениеце показала особняк за 20 миллионов

Актриса Агата Муцениеце готовится к переезду в загородный дом за 20 миллионов рублей. Она показала интерьер нового особняка на своем YouTube-канале "Честные будни".

После развода Муениеце и ее бывший супруг Павел Прилучный продали свой общий семейный дом. Актер сейчас живет за городом с новой женой Зепюр Брутян. В прошлом году Агата Муениеце тоже обзавелась жильем за пределами Москвы.

На данный момент ремонт в особняке за 20 миллионов практически завершился, и уже скоро актриса с детьми планирует в него въехать.

Кадры из видео