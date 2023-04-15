Актриса Агата Муцениеце показала особняк за 20 миллионов рублей
Актриса Агата Муцениеце готовится к переезду в загородный дом за 20 миллионов рублей. Она показала интерьер нового особняка на своем YouTube-канале "Честные будни".
После развода Муениеце и ее бывший супруг Павел Прилучный продали свой общий семейный дом. Актер сейчас живет за городом с новой женой Зепюр Брутян. В прошлом году Агата Муениеце тоже обзавелась жильем за пределами Москвы.
На данный момент ремонт в особняке за 20 миллионов практически завершился, и уже скоро актриса с детьми планирует в него въехать.
Кадры из видео
"Осталось доделать ванную, повесить остатки света, доделать кухню и можно начинать двор", — рассказала актриса.