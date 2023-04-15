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Актриса Агата Муцениеце показала особняк за 20 миллионов рублей

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Актриса Агата Муцениеце готовится к переезду в загородный дом за 20 миллионов рублей. Она показала интерьер нового особняка на своем YouTube-канале "Честные будни".

Муцениеце показала особняк за 20 миллионов
© globallookpress.com

После развода Муениеце и ее бывший супруг Павел Прилучный продали свой общий семейный дом. Актер сейчас живет за городом с новой женой Зепюр Брутян. В прошлом году Агата Муениеце тоже обзавелась жильем за пределами Москвы.

На данный момент ремонт в особняке за 20 миллионов практически завершился, и уже скоро актриса с детьми планирует в него въехать.

Кадры из видео

"Осталось доделать ванную, повесить остатки света, доделать кухню и можно начинать двор", — рассказала актриса.

Ранее актриса Кристина Асмус высказалась о разделе имущества с бывшим мужем Гариком Харламовым.

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