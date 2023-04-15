Бен Аффлек назвал Мэтта Дэймона нечистоплотным соседом

Актер Бен Аффлек снимал жилье вместе с братом и коллегой Мэттом Дэймоном в начале карьеры. Последний оказался неряшливым соседом. Об этом Аффлек рассказал в вечернем шоу Джеймса Кордена.

Когда актерская карьера Аффлека и Дэймона только начиналась, они жили вместе, чтобы сэкономить деньги. Когда стало понятно, что последний — нечистоплотный сосед, Аффлек с братом намеренно перестали убирать за ним, чтобы посмотреть, когда друг заметит беспорядок.

По словам Аффлека, через две недели он увидел, как Дэймон играет в приставку среди гор мусора. Актер рассказывает, что рядом были коробки из-под пиццы с остатками еды, а также недоеденные суши, в которых завелись личинки.