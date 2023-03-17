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2 часа назад

Актер Бен Аффлек перестал обвинять экс-супругу Дженнифер Гарнер в своем алкоголизме

Мира Маркина

Голливудский актер Бен Аффлек в новом интервью для Hollywood Reporter заявил, что впредь будет осторожнее в высказываниях о бывшей жене Дженнифер Гарнер.

Аффлек раскаивается в неосторожном комментарии, который он сделал в разговоре с радиоведущим Говардом Стерном. Тогда Бен заявил, что не бросил бы пить, если бы не развелся с Дженнифер Гарнер.

«Точка зрения, которую я пытался донести, была ошибочной. Я пытался сказать: "Эй, послушайте, (...) по мере того, как ваша жизнь становится все сложнее, вы делаете вещи, чтобы заполнить пустоту, которые не являются здоровыми"», — заявил Аффлек.

Извиняться за сказанное в адрес бывшей жены в 2021 году он не стал.

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В той самой беседе со Стерном актер подчеркнул, что причина, из-за которой он стал пить чаще, «частично» была связана с мыслями о пребывании «в ловушке» в браке с Гарнер. Это неосторожное заявление спровоцировало шквал критики в сторону Бена, в том числе со стороны друзей экс-супруги и поклонников.

Ранее мы рассказывали, за что в сети осудили Ольгу Серябкину.

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