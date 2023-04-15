Утяшева выложила фото в купальнике из самого дорогого отеля Дубая

Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева сфотографировалась в раздельном купальнике в Atlantis The Royal — самом дорогом отеле Дубая. Соответствующие снимки появились в личном блоге Утяшевой в социальных сетях.
Утяшева прилетела в Дубай на съемки реалити-шоу вместе с мужем, комиком Павлом Волей. В проекте “Выжить в Дубае” состязаются две команды: звезды шоу-бизнеса и обычные люди, которые никогда не были за границей. Все участники будут учиться выживать в пустыне.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты с 2012 года. У пары двое детей: 9-летний Роберт и 7-летняя София.