Мария Горбань опубликовала фото в купальнике со Шри-Ланки

Актриса Мария Горбань сфотографировалась в откровенном купальнике во время отдыха на Шри-Ланке. Соответствующий пост появился в личном блоге артистки в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На снимке Горбань в монокини на Шри-Ланке. Фотографирует ее муж Кирилл Зоткин.

"Решила собраться с мыслями… ни одна мысль на собрание не пришла", — написала артистка.

Подписчикам понравилась фотосессия Марии Горбань. В комментариях под постом появилось множество ее фигуре и купальнику, а кто-то назвал девушку "самой горячей русской актрисой".

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