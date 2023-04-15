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1 час назад

Актриса Мария Горбань опубликовала фото в купальнике со Шри-Ланки

Мира Маркина

Актриса Мария Горбань сфотографировалась в откровенном купальнике во время отдыха на Шри-Ланке. Соответствующий пост появился в личном блоге артистки в социальных сетях.

Мария Горбань опубликовала фото в купальнике со Шри-Ланки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке Горбань в монокини на Шри-Ланке. Фотографирует ее муж Кирилл Зоткин.

"Решила собраться с мыслями… ни одна мысль на собрание не пришла", — написала артистка.

Подписчикам понравилась фотосессия Марии Горбань. В комментариях под постом появилось множество ее фигуре и купальнику, а кто-то назвал девушку "самой горячей русской актрисой".

Соцсети

Блогерша похвасталась телом в купальнике в 51 год

Ранее фото в купальнике выложила актриса Олеся Судзиловская.

Звёзды,Мария Горбань,Олеся Судзиловская,
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