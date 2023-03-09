Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Актриса Олеся Судзиловская снялась в купальнике на семейном отдыхе

Мира Маркина

Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская отправилась в отпуск в Таиланд вместе с близкими. В своем Telegram-канале звезда делится снимками, сделанными в эти дни.

На одной из свежих фотографий 48-летняя Олеся продемонстрировала новый пляжный образ. С собранными волосами в пучок, в солнцезащитных очках с зеркальными линзами и раздельном купальнике молочного цвета актриса сфотографировалась на фоне моря.

T.me/olesya_sudzilovskaya_official
T.me/olesya_sudzilovskaya_official

Многие подписчики Судзиловской восхитились фигурой актрисы. А кто-то вовсе назвал звезду совершенством и богиней в комментариях.

Недавно Олеся рассказала, что готовилась к отпуску основательно – занималась спортом практически ежедневно. Со спортом артистка и мама двух детей дружит давно.

Судзиловская показала фигуру в спортивных легинсах и топе

Ранее мы писали о том, почему Гоар Аветисян вновь легла под нож хирурга.

Звёзды,Видео,Гоар Аветисян,Олеся Судзиловская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий