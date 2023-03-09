Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская отправилась в отпуск в Таиланд вместе с близкими. В своем Telegram-канале звезда делится снимками, сделанными в эти дни.

На одной из свежих фотографий 48-летняя Олеся продемонстрировала новый пляжный образ. С собранными волосами в пучок, в солнцезащитных очках с зеркальными линзами и раздельном купальнике молочного цвета актриса сфотографировалась на фоне моря.

T.me/olesya_sudzilovskaya_official

T.me/olesya_sudzilovskaya_official

Многие подписчики Судзиловской восхитились фигурой актрисы. А кто-то вовсе назвал звезду совершенством и богиней в комментариях.

Недавно Олеся рассказала, что готовилась к отпуску основательно – занималась спортом практически ежедневно. Со спортом артистка и мама двух детей дружит давно.