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Модель Елена Перминова выложила фото с мужем, который старше ее на 27 лет

Модель Елена Перминова опубликовала снимок с мужем, бизнесменом Александром Лебедевым. Соответствующий пост появился в личном блоге Перминовой в социальных сетях.

Перминова выложила фото с мужем, который старше ее на 27 лет
© Соцсети

Елена выложила фото с отдыха в Намибии, куда она ездила вместе с мужем. На фото она обнимает его во время сафари.

Разница в возрасте между супругами — 27 лет: Елене 36 лет, а Александру 63 года. У них четверо детей: 13-летний Никита, 11-летний Егор, 8-летняя Арина и Александр, которому исполнился один год.

Соцсети

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Ранее Елена Перминова раскритиковала подписчиков-попрошаек.

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