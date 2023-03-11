Перминова раскритиковала подписчиков-попрошаек

Российская модель Елена Перминова возмутилась просьбе подписчице подарить ей айфон. Свое мнение о попрошайничестве в интернете звезда подиумов раскрыла на личной странице в популярной социальной сети.
Одна из подписчиц предложила модели подарить дорогой смартфон, так как супруг Перминовой состоятелен.
«Купить сама я себе его не могу, потому что это абсурд какой-то, но может быть вы мне его подарите, ведь для вас 100 тысяч — это как для меня 10 рублей», — объяснила просьбу незнакомка.
Елена возмутилась попыткой обесценить чужой труд. По словам модели, мало кто думает над тем, что материальное благосостояние – результат не везения, а труда. Звезда посетовала на эгоизм, инфантилизм и несостоятельность людей, которые отпускают подобные комментарии.
«Такие люди не задаются вопросами, в котором часу я ежедневно просыпаюсь, как выношу телефон, разрывающийся от звонков и СМС по делам каждые 2 минуты 7 дней в неделю», — заявила Перминова.
Модель пожелала подписчикам взглянуть честно на мир и обратить свои силы на изменения собственной жизненной ситуации вместо обесценивания достижений других людей.
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