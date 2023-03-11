Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
3 часа назад

Модель Елена Перминова раскритиковала подписчиков-попрошаек

Мира Маркина

Российская модель Елена Перминова возмутилась просьбе подписчице подарить ей айфон. Свое мнение о попрошайничестве в интернете звезда подиумов раскрыла на личной странице в популярной социальной сети.

Перминова раскритиковала подписчиков-попрошаек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из подписчиц предложила модели подарить дорогой смартфон, так как супруг Перминовой состоятелен.

«Купить сама я себе его не могу, потому что это абсурд какой-то, но может быть вы мне его подарите, ведь для вас 100 тысяч — это как для меня 10 рублей», — объяснила просьбу незнакомка.

Певица Слава устроила истерику перед своими подписчиками

Елена возмутилась попыткой обесценить чужой труд. По словам модели, мало кто думает над тем, что материальное благосостояние – результат не везения, а труда. Звезда посетовала на эгоизм, инфантилизм и несостоятельность людей, которые отпускают подобные комментарии.

«Такие люди не задаются вопросами, в котором часу я ежедневно просыпаюсь, как выношу телефон, разрывающийся от звонков и СМС по делам каждые 2 минуты 7 дней в неделю», — заявила Перминова.

Модель пожелала подписчикам взглянуть честно на мир и обратить свои силы на изменения собственной жизненной ситуации вместо обесценивания достижений других людей.

Ранее мы рассказывали о снимках Ляйсан Утяшевой, покоривших соцсети.

Звёзды,Елена Перминова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий