Мачеха Бузовой рассказала об отношениях с падчерицей

Мачеха певицы Ольги Бузовой рассказала об отношениях с падчерицей
Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой, который давно развелся, снова женился. Его супруга Людмила рассказала в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что они с Ольгой смогли выстроить хорошие отношения.
Бузова с мудростью приняла выбор отца и поблагодарила Людмилу за любовь к ее близкому человеку, а новая избранница отца восхитилась добротой падчерицы. По словам Людмилы, Ольга заботится об отце, а на Новый год устроила для пары праздник в ресторане.
Единственное разногласие, которое возникло между падчерицей и мачехой, связано с собакой Ольги. Когда певица один раз оставила питомца у отца, его раскормили. С тех пор, говорит Людмила, Бузова не доверяет им свое домашнее животное.