Мачеха Бузовой рассказала об отношениях с падчерицей

Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой, который давно развелся, снова женился. Его супруга Людмила рассказала в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что они с Ольгой смогли выстроить хорошие отношения.

Бузова с мудростью приняла выбор отца и поблагодарила Людмилу за любовь к ее близкому человеку, а новая избранница отца восхитилась добротой падчерицы. По словам Людмилы, Ольга заботится об отце, а на Новый год устроила для пары праздник в ресторане.