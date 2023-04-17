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Мачеха певицы Ольги Бузовой рассказала об отношениях с падчерицей

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Отец певицы и телеведущей Ольги Бузовой, который давно развелся, снова женился. Его супруга Людмила рассказала в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что они с Ольгой смогли выстроить хорошие отношения.

Мачеха Бузовой рассказала об отношениях с падчерицей
© РИА Новости

Бузова с мудростью приняла выбор отца и поблагодарила Людмилу за любовь к ее близкому человеку, а новая избранница отца восхитилась добротой падчерицы. По словам Людмилы, Ольга заботится об отце, а на Новый год устроила для пары праздник в ресторане.

Единственное разногласие, которое возникло между падчерицей и мачехой, связано с собакой Ольги. Когда певица один раз оставила питомца у отца, его раскормили. С тех пор, говорит Людмила, Бузова не доверяет им свое домашнее животное.

Певица Ольга Бузова исполнила песню "Ультрафиолет" Анжелы Лондон

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на недостаток любви из-за популярности.

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