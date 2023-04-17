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58 минут назад

Актер Марат Башаров впервые появился на публике с новой возлюбленной

Мира Маркина

Актер Марат Башаров пришел на премьеру фильма Эдуарда Боякова "Русский крест" в компании избранницы, коллеги Анастасии Борисовой. Башаров впервые вышел в свет вместе с возлюбленной, сообщает "Комсомольская правда".

Башаров впервые появился на публике с новой возлюбленной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актера, он готов зарегистрировать отношения с Анастасией Борисовой, которая младше его на 13 лет. Допускается, что скоро пара сыграет свадьбу.

Анастасия Борисова в эпизодических ролях выступила в проектах "Склифосовский", "Глухарь", "Кулагин и партнеры". Она уже была замужем, в первом браке родила сына.

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Ранее сын Любови Полищук Алексей Макаров появился на публике с девушкой, на которой в тайне женился.

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