Башаров впервые появился на публике с новой возлюбленной

Актер Марат Башаров пришел на премьеру фильма Эдуарда Боякова "Русский крест" в компании избранницы, коллеги Анастасии Борисовой. Башаров впервые вышел в свет вместе с возлюбленной, сообщает "Комсомольская правда".
По словам актера, он готов зарегистрировать отношения с Анастасией Борисовой, которая младше его на 13 лет. Допускается, что скоро пара сыграет свадьбу.
Анастасия Борисова в эпизодических ролях выступила в проектах "Склифосовский", "Глухарь", "Кулагин и партнеры". Она уже была замужем, в первом браке родила сына.
Ранее сын Любови Полищук Алексей Макаров появился на публике с девушкой, на которой в тайне женился.