Башаров впервые появился на публике с новой возлюбленной

Актер Марат Башаров пришел на премьеру фильма Эдуарда Боякова "Русский крест" в компании избранницы, коллеги Анастасии Борисовой. Башаров впервые вышел в свет вместе с возлюбленной, сообщает "Комсомольская правда".

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По словам актера, он готов зарегистрировать отношения с Анастасией Борисовой, которая младше его на 13 лет. Допускается, что скоро пара сыграет свадьбу.