5 знаменитостей, которые выросли в приемных семьях

Воспитывать чужого ребенка всегда непросто. Люди, которые на это отваживаются, должны иметь запас какой-то невероятной любви и терпения.

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Разумеется, не все приемные семьи идеальны, но некоторым родителям, воспитавшим не родных детей, удалось сделать это максимально удачно. Доказательство тому — тот факт, что их выросших отпрысков знают и любят во всем мире.

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«Рамблер» рассказывает о знаменитых людях, которые воспитывались в приемных семьях.

Мэрилин Монро

Маленькой Норме Джин Бейкер сменила пришлось жить в нескольких приемных семьях. Сразу после рождения ее мать Глэдис отдала ее в семью Болендеров, решив, что еще слишком молода и не сможет обеспечить малышке должный уход. Правда, когда девочке исполнилось 7 лет, она забрала ее обратно. Однако, вскоре у новоявленной мамы диагностировали шизофрению, и Норму удочерила подруга Глэдис Грейс МакКи.

На этом история с приемными родителями для будущей звезды кинематографа не закончилась. Грейс вышла замуж и отдала девочку в приют. Оттуда Норму забрала двоюродная тетя, но в доме родственницы она подверглась домогательствам со стороны кузена. В итоге Норму забрала тетя ее бывшей опекунши Грейс Макки Анна Лоуэр. Через некоторое время у Анны начались проблемы со здоровьем, Норма вновь оказалась в семье Грейс, муж которой начал оказывать девушке недвусмысленные знаки внимания. В результате, устав от скитаний и домогательств, будущая звезда вышла замуж практически за первого встречного в возрасте 16 лет.

Джон Леннон

Родители участника знаменитой группы «Битлз» развелись вскоре после его рождения. Мать Джона не отличалась целомудренностью и часто меняла партнеров. В такой атмосфере точно не место было ребенку. Поэтому воспитанием мальчика занялись сестра матери Мими и ее муж. Несмотря на то, что родная мать Джона в итоге остепенилась, он не принял ее избранника и остался у тети. Но с матерью Леннон отношения поддерживать не переставал.

Светлана Сурганова

Экс-участница и музыкант Светлана Сурганова узнала, что живет в приемной семье, в подростковом возрасте во время одной из ссор с мамой. В пылу словесной перепалки мать случайно обронила, что девочка «вся в мамашу». Светлана оторопела, а ее маме не оставалось ничего, как признаться, что удочерила девочку, от которой сразу после рождения отказалась родительница.

Джек Николсон

Знаменитый актер узнал, что не является сыном своих родителей без малого в 40 лет. Об этом ему рассказал журналист. Николсон нашел архивные записи и был невероятно удивлен. Оказалось, что всю жизнь его воспитывали бабушка с дедом, а его настоящей мамой была танцовщица и певица, которую Джек считал своей старшей сестрой. Она родила мальчика в очень юном возрасте и его усыновили ее родители. Когда актер узнал правду, никого из них уже не было в живых.

Шер