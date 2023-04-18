Валерия счастлива в союзе с Иосифом Пригожиным. И когда-то брак с этим продюсером казался недостижимой мечтой, учитывая то, что она пережила домашнее насилие, находясь в браке с Александром Шульгиным. Ей потребовалось несколько лет, чтобы снова наладить отношения с мужчинами, призналась она в шоу «Ваша Наташа».

Вспоминая годы, проведенные с Шульгиным, Валерия ощущает ужас. Особенно трудно ей давалось то, что их дочь была достаточно взрослой, чтобы осознавать всю серьезность ситуации. По словам певицы, она даже страдала от панических атак. Сыновья также получили эмоциональную травму, но с годами они смогли ее преодолеть, получив помощь специалистов.

«Не думаю, что сейчас у нас есть какие-либо проблемы. Дети уже смогли простить и забыть все прошлое. Между ними и бывшим мужем Валерии существует только пустота. Даже когда они случайно встречаются на улице, они не здороваются», — рассказала исполнительница.

В 2004 году Валерия вышла замуж за Иосифа Пригожина, который быстро заслужил любовь ее детей. «Они уже были достаточно взрослыми, когда он появился в их жизни, но за глаза он — их "папа"», — откровенно рассказала звезда.