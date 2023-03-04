Валерия рассказала, что дружит с бывшей женой Пригожина

Звезда призналась, что с экс-супругой мужа у нее "прекрасные" отношения. По ее словам, таковыми они стали не сразу, женщины постепенно выстраивали свое общение.

"Шаг за шагом мы стали узнавать друг друга, больше общаться, у нас возник близкий контакт, а дальше его интенсивность нарастала"

Также Валерия отметила, что не испытывает к ней ревности, так как разошлась пара не из-за новых отношений Валерии и Пригожина. Кроме того, у продюсера были и другие возлюбленные после развода.