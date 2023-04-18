Как Роузи Хантингтон-Уайтли пробила себе дорогу к славе

Знаменитая красавица Роузи Хантингтон-Уайтли начала карьеру модели в возрасте 16 лет во время учебы в колледже Тависток. Девушка отправила анкету на соискание вакансии специалиста по связям с общественностью в модельное агентство Profile Models в Лондоне, а в итоге ей предложили принять участие в рекламных фотосъемках. Как дальше складывалась жизнь звезды, рассказываем в материале «Рамблера».

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В 2004 году Хантингтон-Уайтли дебютировала на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В том же году снялась для обложек журналов Elle Girl и Teen Vogue. С 2005 года началась ее активная модельная карьера. Она принимала участие в съемках рекламных кампаний Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Top Shop, Tommy Hilfiger, выходила на подиумы брендов Kenzo, Iceberg, Just Cavalli, Moschino, Matthew Williamson, Oscar de la Renta, Alberta Ferretti, Elie Saab, Paul Smith, Vera Wang, Julien Macdonald. В 2006 году Роузи Хантингтон-Уайтли стала единственной англичанкой из моделей-ангелов Victoria’s Secret.

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В 2009-м звезда получила звание «Модель года» от Elle Style Awards. Тогда же она приняла участие в съемках календаря Pirelli на 2010 год под руководством фотографа Терри Ричардсона. В 2010 году в карьере Роузи произошел еще один прорыв: супермодель подписала контракт на участие в съемках продолжения «Трансформеров», так как Меган Фокс уволили из проекта из-за критики режиссера Майкла Бэя. Роль Карли Спенсер принесла звезде всемирную известность.

Кадр из фильма "Трансформеры 3: Темная сторона луны"

В том же году Хантингтон-Уайтли познакомилась с Джейсоном Стейтемом на музыкальном фестивале Coachella. «Ангел» Victoria's Secret и звезда фильмов Гая Ричи слышали друг о друге раньше, но на светских мероприятиях ни разу не пересекались. Они почти сразу начали встречаться. Пара тщательно скрывала отношения и не спешила объявлять о своих чувствах публике. Однако вездесущие папарацци подловили возлюбленных на улицах Лос-Анджелеса. Так что тайное стало явным спустя почти шесть месяцев, и тогда они вместе появились на красной ковровой дорожке. Уже спустя полгода после первой встречи Роузи и Джейсон стали жить вместе. Пара купила особняк в Беверли-Хиллз за 13 миллионов долларов c пятью спальнями.