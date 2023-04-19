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2 часа назад

Телеведущая Ирена Понарошку впервые появилась на публике с новым избранником

Мира Маркина

Телеведущая Ирена Понарошку пришла на презентацию танцевальной VR-игры в компании нового бойфренда Руслана Годизова. Об этом пишет StarHit.

Влюбленные сделали несколько совместных фотографий, для которых позировали, нежно обнимаясь и держась за руки.

Поклонники подозревают, что пара скоро зарегистрирует отношения. Они вычислили страницу мужчины в интернете и заметили у него обручальное кольцо.

Пресс-служба Dance Loop

Ирена Понарошку рассказала о романе в марте. Она опубликовала романтичное видео в соцсетях, но лицо возлюбленного не показала. О Годизове известно только то, что ему интересны спорт и путешествия, а также то, что у него есть семилетний сын.

Телеведущая Ирена Понарошку раскрыла нового возлюбленного

Телеведущая в 2019 году рассталась с диджеем Александром Листом. С разводом были связаны скандалы, в частности Лист обвинял бывшую жену в меркантильности. У экс-супругов двое общих сыновей: Серафиму 12 лет, а Теодору четыре года.

Ранее с новой избранницей вышел в свет актер Марат Башаров.

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