Певица Ольга Бузова отреагировала на слухи о беременности от юмориста Михаила Галустяна
Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала слухи о ее беременности от шоумена Михаила Галустяна "чушью и неправдой". Она отреагировала на них в видео Super.ru.
Сначала Бузова удивилась вопросу о самом факте беременности. Когда она узнала, кого считают отцом предполагаемого ребенка, растерялась и отказалась комментировать:
"По-моему, сегодня не первое апреля".
Слухи о том, что Ольга Бузова ждет ребенка, уже распространялись, когда артистка лечила руку и поправилась из-за гормональных инъекций. Это было около года назад.