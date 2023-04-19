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Певица Ольга Бузова отреагировала на слухи о беременности от юмориста Михаила Галустяна

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Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала слухи о ее беременности от шоумена Михаила Галустяна "чушью и неправдой". Она отреагировала на них в видео Super.ru.

Сначала Бузова удивилась вопросу о самом факте беременности. Когда она узнала, кого считают отцом предполагаемого ребенка, растерялась и отказалась комментировать:

"По-моему, сегодня не первое апреля".

Слухи о том, что Ольга Бузова ждет ребенка, уже распространялись, когда артистка лечила руку и поправилась из-за гормональных инъекций. Это было около года назад.

Певица Ольга Бузова пожаловалась на ухудшение здоровья

Ранее об отношениях с Ольгой Бузовой рассказала ее мачеха.

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