Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала слухи о ее беременности от шоумена Михаила Галустяна "чушью и неправдой". Она отреагировала на них в видео Super.ru.

Сначала Бузова удивилась вопросу о самом факте беременности. Когда она узнала, кого считают отцом предполагаемого ребенка, растерялась и отказалась комментировать:

"По-моему, сегодня не первое апреля".

Слухи о том, что Ольга Бузова ждет ребенка, уже распространялись, когда артистка лечила руку и поправилась из-за гормональных инъекций. Это было около года назад.