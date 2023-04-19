Музыкальная исполнительница Татьяна Буланова счастлива с ресторатором Валерием, за которого выйдет замуж через несколько месяцев. На свадьбе, скорее всего, будет ее первый муж. Об этом и об отношениях с предыдущими избранниками артистка рассказала "Миру новостей".

По словам Булановой, "новый муж лучше старых двух". После свадьбы летом они с супругом будут жить дома у Татьяны.

На торжестве, вероятно, будет первый муж Татьяны — ее продюсер Николай Тагрин, с которым они прожили в браке 13 лет. Их общий сын, 30-летний Александр, также поддерживает контакт с отцом.

С Вячеславом Радимовым, вторым мужем, певица не общается. Буланова предполагает, что он на нее обижен, хотя она не против поддерживать связь. 15-летний Никита, который родился в браке с Владиславом, тоже стал общаться с отцом меньше, чем раньше.