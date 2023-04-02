Артистка Татьяна Буланова уже несколько месяцев готовится к свадьбе – процесс идет полным ходом. Однако детали предстоящего торжества звезда пока не раскрывает, хотя иногда и отвечает на личные вопросы поклонников в своих соцсетях.

Так, недавно фанаты поинтересовались у исполнительницы, как бы она описала характер возлюбленного и к чему он ее ревнует.

«К творчеству, к карьере, коллегам по цеху вообще не ревнует», – ответила она. По словам звезды, мужчина во всем поддерживает ее и гордится всем, что ей удается сделать на творческом пути.

Также исполнительница рассказала, как ее будущий супруг относится к ее многочисленным поклонникам. В этом отношении Татьяна назвала избранника ревнивым человеком.

«Я подозреваю, что Валера – ревнивый человек, но я просто не даю повода, поэтому в этом плане у нас недопониманий не существует», – призналась артистка в беседе с zvezdach.ru.