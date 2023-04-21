Как прошло открытие Московского международного кинофестиваля
В столице состоялось открытие 45-ого Московского международного кинофестиваля, церемония прошла в театре «Россия» в четверг вечером. В течение восьми дней зрителям покажут около 200 картин. В основном конкурсе участвуют 11 фильмов, два из которых — российские («14+: Продолжение» Андрея Зайцева и «Первая любовь» Светланы Проскуриной). Как прошло мероприятие, рассказываем в материале «Рамблера».
Одними из первых на открытие 45-го ММКФ приехали журналисты — еще за несколько часов до начала, чтобы занять самые лучшие места. Явка на мероприятии была сумасшедшая — на красной дорожке блистали и «ветераны» российской киноиндустрии, и молодое поколение, и даже те, кто совсем далек от мира театра и кино. В объективы фотографов попали Настасья Самбурская, Татьяна Михалкова, Ирина Горбачева, Мария Шумакова, Олеся Судзиловская, Екатерина Гусева, Александра Власова, Анна Хилькевич, Ирина Безряднова, Дарья Михалкова, Женя Малахова, Виктор Васильев, Елена Летучая, Анна Снаткина, Катя Кабак, Маруся Климова, Алена Чехова, Кузьма Сапрыкин, Алена Водонаева, Белла Потемкина и другие.
Запоминающегося в образах артистов было мало — в 2023-м большинство звезд отдали предпочтение классическому черному и российским дизайнерам и не прогадали. Ярким выходом могут похвастаться Настасья Самбурская (ее платье шили дистанционно), Ида Галич и Елена Подкаминская, представшая в необычном для себя образе.
В этом году за главный приз ММКФ борются 11 лент, а всего в конкурсных программах будет представлено около 200 фильмов из более чем 60 стран. Открыть торжественное событие выпала честь драме Бориса Хлебникова «Снегирь», которая рассказывает о рыболовном судне, попавшем в жестокий шторм. Главные роли в картине Бориса Хлебникова сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников. Закроет ММКФ испанско-французская лента «42 секунды» Алекса Морелло и Дани де ла Ордена. Драма расскажет об Олимпийских летних играх 1992 года в Барселоне.
Напомним, ММКФ — второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался «Советский кинофестиваль в Москве». Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года.