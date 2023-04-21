Как прошло открытие Московского международного кинофестиваля

В столице состоялось открытие 45-ого Московского международного кинофестиваля, церемония прошла в театре «Россия» в четверг вечером. В течение восьми дней зрителям покажут около 200 картин. В основном конкурсе участвуют 11 фильмов, два из которых — российские («14+: Продолжение» Андрея Зайцева и «Первая любовь» Светланы Проскуриной). Как прошло мероприятие, рассказываем в материале «Рамблера».

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Запоминающегося в образах артистов было мало — в 2023-м большинство звезд отдали предпочтение классическому черному и российским дизайнерам и не прогадали. Ярким выходом могут похвастаться Настасья Самбурская (ее платье шили дистанционно), Ида Галич и Елена Подкаминская, представшая в необычном для себя образе.

В этом году за главный приз ММКФ борются 11 лент, а всего в конкурсных программах будет представлено около 200 фильмов из более чем 60 стран. Открыть торжественное событие выпала честь драме Бориса Хлебникова «Снегирь», которая рассказывает о рыболовном судне, попавшем в жестокий шторм. Главные роли в картине Бориса Хлебникова сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников. Закроет ММКФ испанско-французская лента «42 секунды» Алекса Морелло и Дани де ла Ордена. Драма расскажет об Олимпийских летних играх 1992 года в Барселоне.