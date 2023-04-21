Актриса и бывшая модель Деми опубликовала фотографию в открытом купальнике с леопардовым принтом. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.
На фото Мур лежит на диване, убрав руки за голову. Она на свежем воздухе вместе со своим псом Пилафом. У леопардового бикини треугольные чашки и завязки на бедрах. Волосы актрисы распущены, на лице солнечные очки.
Подписчики Деми Мур остались в восторге от внешности актрисы:
"Ей может быть хоть 100 лет, она все равно останется самой красивой женщиной в мире!"
"Красивая и сексуальная"
"Ты не стареешь"