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49 минут назад

60-летняя актриса Деми Мур выложила фото в леопардовом бикини

Мира Маркина

Актриса и бывшая модель Деми опубликовала фотографию в открытом купальнике с леопардовым принтом. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

На фото Мур лежит на диване, убрав руки за голову. Она на свежем воздухе вместе со своим псом Пилафом. У леопардового бикини треугольные чашки и завязки на бедрах. Волосы актрисы распущены, на лице солнечные очки.

Подписчики Деми Мур остались в восторге от внешности актрисы:

"Ей может быть хоть 100 лет, она все равно останется самой красивой женщиной в мире!"

"Красивая и сексуальная"

"Ты не стареешь"

Pxhere

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