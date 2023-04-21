Актриса Кристина Асмус раскритиковала актрис-кокеток

Актриса Кристина Асмус негативно высказалась об актрисах, которые кокетничают с режиссерами, чтобы получить роль. Об этом она написала в личном блоге в социальных сетях.

По словам артистки, за ее участие в фильмах никто не платил и заниматься с режиссерами сексом ради роли ей не приходилось:

"За руку меня в кино никто не приводил".

По словам Кристины, ее "тошнит" от актрис, которые стараются понравиться режиссерам, уделяя им особое внимание на мероприятиях и хваля их последние фильмы, которые не видели.

Асмус подчеркнула, что на 35-летний юбилей звала только тех людей, которых действительно любит и хочет видеть в своей жизни. Среди них не было тех, с кем просто "надо поддерживать связь" и "кого нельзя не позвать".