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12 минут назад

Светлана Светикова вспомнила, как влюбилась в Гарика Харламова

Катя Кобышева

Российкая певица и актриса Светлана Светикова рассказала в интервью Яне Чуриковой, что когда-то влюбилась в Гарика Харламова.

Светлана Светикова вспомнила, как влюбилась в Гарика Харламова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистке тогда было примерно 18 лет.

«Он был хорошенький! Мы снимались в каком-то кино, я играла русалку, а он брата девушки, которая теряла голос. Там мы и познакомились. Мне было 17-18 лет. Гарик сразу мне помог, потом проводил. Мы очень близко подружились», — рассказала Светлана Светикова.

По словам, артистки они сначала просто общались, а потом оказались соседями. Однажды она ему так и сказала, что он классный, но она в него никогда не влюбится.

«И что-то раз — накрыло. Я влюбилась в его характер, юмор, его чувство ко мне. Гарик меня обожал»», — вспомнила Светикова.

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