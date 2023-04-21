Светлана Светикова вспомнила, как влюбилась в Гарика Харламова

Российкая певица и актриса Светлана Светикова рассказала в интервью Яне Чуриковой, что когда-то влюбилась в Гарика Харламова.

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Артистке тогда было примерно 18 лет.

«Он был хорошенький! Мы снимались в каком-то кино, я играла русалку, а он брата девушки, которая теряла голос. Там мы и познакомились. Мне было 17-18 лет. Гарик сразу мне помог, потом проводил. Мы очень близко подружились», — рассказала Светлана Светикова.

По словам, артистки они сначала просто общались, а потом оказались соседями. Однажды она ему так и сказала, что он классный, но она в него никогда не влюбится.