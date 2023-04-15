Гарик Харламов показал, как выглядел в 90-х

Юморист и телеведущий Гарик Харламов опубликовал в социальных сетях старые семейные фотографии. Снимками он поделился в честь дня рождения своих сестер-двойняшек — Кати и Алины. Девушкам исполнилось 24 года.

Фотографии были сделаны в 1999 году. На тот момент Гарику Харламову было 18 лет. На первом снимке юморист стоит с коляской, в которой лежат его сестры, на втором — держит девочек на руках.

"Мои сестренки, Катя и Алина! С днем рождения! Будьте счастливы! Я вас очень люблю!" — написал Харламов под фотографиями.

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